Образование 24 января 2023, 16:52 Законопроект об интеграции новых регионов в систему образования РФ приняли в первом чтении Депутат Чаплин: дети из Донбасса получат качественное образование по стандартам России РИА «Новости»

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об интеграции сфер образования и науки новых регионов России в образовательную систему страны. Документ подразумевает, что в Российской Федерации признаются образование, ученые звания и степени, полученные в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а все образовательные программы и итоговые аттестации приведут в соответствие с единым стандартом.

«Благодаря законопроекту жители новых субъектов получат все те же возможности, что и жители других российских регионов. Очень важно, чтобы и дети, и преподаватели на новых территориях имели возможность переходного периода, это должно быть плавно и безболезненно для школьников и студентов», — прокомментировал депутат Госдумы Никита Чаплин.

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Он добавил: «Единая Россия» предложила дать выпускникам из новых регионов возможность самостоятельно выбрать форму школьных и вступительных экзаменов. Инициатива будет предусматривать особенности сдачи экзаменов для детей с ОВЗ, которые приехали учиться в другие субъекты Российской Федерации, отметил парламентарий.

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«Главное, чтобы детям было комфортно и они смогли безболезненно перейти на новую систему образования. Сейчас это приоритетно», — подытожил Чаплин.

Законопроект также подразумевает введение переходных периодов для новой организации работы образовательных учреждений ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Всех преподавателей из этих регионов освободят от аттестации до 1 сентября 2024 года. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, поэтапная реализация закона позволит провести интеграцию максимально эффективно.