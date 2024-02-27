Образование 27 февраля 2024, 18:54 Законопроект о флаге России в детсадах, вузах и колледжах прошел первое чтение Госдума в первом чтении одобрила проект о поднятии флага РФ в детсадах и вузах РИА «Новости»

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Внесенный в Госдуму законопроект об обязательном вывешивании государственного флага в учебных и дошкольных учреждениях прошел первое чтение. Сейчас эта норма распространяется только на школы, но в случае принятия флаги появятся над детскими садами, колледжами и вузами. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Авторы инициативы в пояснительной записке уточнили, что использование государственного флага — это важный элемент в воспитании детей и молодежи и формировании у них духовно-нравственных ценностей.

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Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О Государственном флаге Российской Федерации». После принятия новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна в российских школах появилась 1 сентября 2022 года. Министр просвещения Сергей Кравцов тогда же объявил о введении специальных уроков «Разговоры о важном».

До этого средние учебные заведения вывешивали флаг России только во время торжественных мероприятий и государственных праздников.