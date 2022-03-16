Дистанционное обучение закончилось в Нижегородской области

Университеты Нижегородской области возвращаются к очном обучению в связи с улучшением эпидемической ситуации. Об этом сообщило издание Newsnn.ru.

По данным ИА «ФедералПресс», ННГАСУ вернулся к прежнему режиму 9 марта. ННТУ имени Алексеева начнет обучение в очном форме 4 апреля.

«Бакалавры, специалисты и магистранты ННГУ имени Лобачевского очного и очно-заочного формата обучения вернутся в вуз во время весенней сессии», — сообщили в пресс-службе центрального вуза региона.