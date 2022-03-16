16 марта 2022, 23:17
Дистанционное обучение закончилось в Нижегородской области
Университеты Нижегородской области возвращаются к очном обучению в связи с улучшением эпидемической ситуации. Об этом сообщило издание Newsnn.ru.
По данным ИА «ФедералПресс», ННГАСУ вернулся к прежнему режиму 9 марта. ННТУ имени Алексеева начнет обучение в очном форме 4 апреля.
«Бакалавры, специалисты и магистранты ННГУ имени Лобачевского очного и очно-заочного формата обучения вернутся в вуз во время весенней сессии», — сообщили в пресс-службе центрального вуза региона.