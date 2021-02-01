Задания по Cyberpunk 2077 включили в интернет-олимпиаду для школьников

Университет ИТМО провел первый отборочный этап интернет-олимпиады по информатике и программированию для школьников. В этом сезоне в тестовый список включили задания, связанные с игрой Cyberpunk 2077.

Во время первого отборочного этапа школьникам предлагалось решить четыре задачи. Условия каждой из них были связаны с героями и локациями Cyberpunk 2077. Сначала участникам олимпиады требовалось обезвредить бомбу, вычислив минимальное наличие нажатий кнопок. Второе задание включало восстановление пароля, а в последующих нужно было взломать сервер корпорации «Арасака» и выявить грабителя.

Отборочный этап проходил 31 января. Интернет-олимпиаду каждый год проводит Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Победитель олимпиады получает диплом, дающий льготы при поступлении в вуз.

Университет не первый раз использует для олимпиадных заданий отсылки к известным видеоиграм, фильмам и мультфильмам. В предыдущие годы школьники проходили тесты, связанные со «Смешариками», «Мадагаскаром», «Оно», «Джокером», «Малефисентой» и Among us.