Военную подготовку захотели вернуть в школы. Предложение вызвало оживленные споры даже у политиков

Предмет «Начальная военная подготовка» (НВП) захотели вернуть в школы Санкт-Петербурга. С предложением выступили в ЗакСобрании города. Если инициативу примут, ученики будут сдавать нормативы в кроссах, на полосе препятствий, учиться разбирать и собирать оружие, оказывать первую помощь. Звучит отлично, но так ли на самом деле? «360» разобрался в вопросе с известными политиками.

Опыт советских времен

Начальная военная подготовка была обязательным предметом в советских школах. Мнения собеседников «360» по поводу полезности этого предмета разделились — одни считают, что это был позитивный опыт, другие уверены, что в советское время НВП популярностью не пользовалась.

«Начальная военная — это общевоинские дисциплины, устав воинский, рода войск, обращение с оружием, стрельбы. Опыт, который был в советское время, он был достаточно позитивным», — отметил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва Игорь Коровин, он также является начальником штаба юнармии.

«В советское время НВП не пользовался особым авторитетом в том виде, в котором он преподавался. Он был формальный, скучный», — заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров посчитал, что начальная военная подготовка в школе — это одно из лучших, что можно взять из советского образования.

Источник фото: РИА «Новости»

Правильная инициатива

Все спикеры единогласно заявили, что возрождение НВП — это правильная инициатива. Только нужно правильно подойти к ее реализации.

«Подготовка раньше была по военным учетным специальностям — водители, связисты, медицинские навыки, оказание первой помощи. Это и в жизни пригодится», — считает Коровин.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга седьмого созыва Александр Новиков отметил, что в наше неспокойное время навыки военной подготовки будут не лишними.

Это важный элемент воспитания молодежи. Дисциплинированности и понимания того, что в жизнь может быть совершенно разное. На мой взгляд, это правильная инициатива и нужно к ней присмотреться Александр Новиков Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

Виталий Милонов уверен, что преподавать НВП нужно не на скучных уроках, как было в советское время, а в форме игры, состязания — сделать это увлекательным «челленджем для подростков».

«Конечно, если это превратить в предмет, который будет интересен для детей и подростков, когда это будет облечено в какую-то игровую форму, развлекательную, состязательную, то безусловно, я поддерживаю. Это как раз может быть задача на стыке образовательных и воспитательных программ нового движения, которое будет воссоздаваться по типу пионерии. <...> Если это будут преподавать хорошие умные люди, а не «прапорщики Задовы», то конечно это будет правильно», — высказал свое мнение Милонов.

Кому и зачем это надо

По призыву в армии служат не два года, как раньше, а год. Игорь Коровин считает, что этого недостаточно, чтобы привить солдату необходимые навыки. Ведь современная армия — это компьютеры, новая техника, за один год невозможно обучить чему-то полезному.

«Здесь вариантов два — либо надо возвращать двухлетнюю службу по призыву. Время сейчас неспокойное, нелишне будет. В школе два года начальной военной подготовки позволяют дать им первоначальные навыки, умения. <…> Начальная подготовка позволяет компенсировать короткий срок службы по призыву», — пояснил Коровин.

Источник фото: РИА «Новости»

Новиков высказал похожую точку зрения — в наше время нужно быть готовым ко всему. Мир неоднороден, у разных политических структур может быть разное его понимание.

«Поэтому мы должны быть всегда готовы к тому, что возникнет необходимость с оружием в руках защищать себя, своих родных, близких и свою Родину», — подчеркнул Новиков.

Депутат Госдумы Милонов уверен, что школьникам также будет полезно вернуться к изучению начальной военной подготовки. Это принесет им определенное чувство ответственности.

«Когда даже на таком подростковом уровне они осознают свое возможное предназначение в качестве защитников, в качестве людей, которые должны будут принять какое-то важное решение, то возможно, на какие-то вещи они будут смотреть чуть-чуть по-другому. Чуть более серьезно, чуть более по-взрослому», — заявил Милонов.

Военная подготовка будет полезна школьникам и в обычной жизни, считает сенатор Джабаров.

«Ученики заканчивают школу, через год-два идут служить в армию, уже имеют навыки. Либо идут в институт, где есть военная кафедра, где полученные навыки тоже помогают. <…> Надо возвращаться к тому, что было наработано десятками лет нашими учеными, нашими преподавателями, педагогами нашей средней и высшей школы. Я думаю, это хорошая традиция, если она укоренится, то принесет только пользу нашей молодежи», — отметил Джабаров.

Для страны это небольшой кирпичик в систему воспитания детей. Потому что образовательный процесс у нас более-менее налажен, а вот воспитательный пока проседает. Уходя от концепции, что воспитание — это исключительно прерогатива семьи, государство должно солидаризироваться с родителями Виталий Милонов Депутат Государственной Думы.

На уроках НВП нужно доносить, что такое вооруженный конфликт, какие бывают виды вооружения и чем они опасны, считает сенатор. Также важно понимание воинской дисциплины — эти уроки помогут в дальнейшей жизни, уверен Джабаров. При этом уроки должны быть в обязательной программе, не факультативом. Сенатор твердо уверен, что в этом возрасте подросткам нужно доносить информацию, важность которой они оценят намного позже.