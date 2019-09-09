Выставки и заповедники. Новый образовательный проект для школьников запустят в Подмосковье

В Московской области запустят новый проект для школьников. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова.

По словам Ольги Забраловой, проект объединит более 10 тысяч ребят. Они посетят музеи и предприятия Московской области.

«Начнется он уже 24 сентября. Для ребят планируется 250 выездных экскурсий, с посещением более 25 уникальных культурно-исторических объектов», — добавила Ольга Забралова.

Маршруты построены в связи с разными дисциплинами: история, литература, география, обществознание, биология, физика. Их подготовили совместно с федеральным проектом по образовательному туризму «Живые уроки».

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«Туристские ресурсы Московской области, ее культурно-историческое наследие позволяют уже сегодня значительно расширить образовательное пространство учебных учреждений. В программе посещение самых разнообразных исторических объектов, от усадеб до музеев, от монастырей до парков, заповедников и промышленных предприятий. Таким образом, получать знания школьники смогут не только по учебникам, но и знакомясь с историческими объектами», — отметила Ольга Забралова.

Подмосковные школьники в рамках проекта посетят Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, завод «Объединение Гжель», музей Богородской фабрики художественной резьбы и многие другие места.