Образование 22 июня 2023, 13:05 Высший балл за ЕГЭ по обществознанию получили четыре челябинских выпускника

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В Челябинской области сразу четыре школьника получили 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минобразования региона.

Отличились выпускники из четырех школ. В частности, это учебные заведения в Снежинске, Златоусте, Челябинске и Каслинском районе. Всего в регионе уже 103 ученика набрали по 100 баллов за экзамены по разным дисциплинам.

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