Образование 11 августа 2023, 13:00 Высшее образование в России подорожало в новом учебному году «Ведомости»: обучение в главных вузах России подорожало на 12% РИА «Новости»

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Ценник на обучение в ведущих российских высших учебных заведениях в 2023/24 учебном году в среднем поднялся на 12%. Об этом написала газета «Ведомости», ссылаясь на данные московских и петербургских вузов. Речь идет о тех, кто по версии агентства RAEX входит в топ-10 лучших университетов страны.

Это МГУ, МГИМО, СПбГУ, ВШЭ, МФТИ, МИФИ, МГТУ, РАНХиГС. Специалисты проанализировали стоимость наиболее популярных направлений — «менеджмент», «журналистика», «информационные системы и технологии», «информатика и вычислительная техника», «экономика», «лингвистика», «юриспруденция».

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Больше всего цена поднялась в МИФИ — на 18-22%. Если раньше обучение на курсах «программная инженерия» и «информационные системы и технологии» стоило 286 тысяч рублей в год, то теперь — 340 тысяч.

Отдельные направления подорожали в РАНХиГС до 12%. Это нововведение затронуло программы «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» и «экономика и управление бизнесом». Будущим студентам придется платить 460 тысяч рублей, а не 410 тысяч.

СПбГУ повысил цены на 5-11%, стоимость обучения в ВШЭ изменилась только на нескольких направлениях. Например, за «менеджмент» придется заплатить на 18% больше (770 тысяч рублей). По данным издания, МГИМО не менял цены.