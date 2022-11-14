Образование 14 ноября 2022, 07:45 Высшее образование на Дальнем Востоке предложили сделать бесплатным Политолог Орлов предложил, как исправить ситуацию с убылью населения на Дальнем Востоке freepik

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Вузы Дальнего Востока стоит перевести на бесплатное обучение. С таким предложением на имя главы Министерства науки Валерия Фалькова выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передали в RT.

Он отметил, что Дальневосточный федеральный округ занимает более 40% территории России, при этом там проживает около 5% населения. Сейчас федеральные власти уже решают ситуацию с низкой заселенностью и привлечением молодых кадров с помощью программ поддержки местного населения, например, «Дальневосточного гектара».

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«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность перехода в государственных высших учебных заведениях Дальневосточного федерального округа на обучение исключительно на бесплатной бюджетной основе при сохранении или расширении текущих квот для поступающих», — написал в письме Орлов.

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Ранее стало известно, что Росавиация одобрила запуск полетов в Таиланд из Владивостока. «Аэрофлот» будет осуществлять перелеты из Приморья в Таиланд.