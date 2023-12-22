Образование 22 декабря 2023, 12:00 Вырастить педагога. Как целевой набор помогает привлечь учителей в школы Подмосковья? Около 750 студентов стали участниками целевого набора учителей в Подмосковье Телеканал «360»

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Порядка 750 студентов проходят обучение в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне по программе целевого набора учителей. Об этом сообщила начальник отдела развития образования вуза Валерия Ковылина.

Программу запустили, чтобы привлечь квалифицированные кадры в школы Подмосковья. Ее преимущество, например, в том, что студент-целевик получает гарантию трудоустройства.

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«Целевой договор предусматривает меры поддержки со стороны работодателя — это и методическая помощь, и предоставление учителя-наставника», — рассказала Ковылина.

Иногда работодатели опасаются заключать целевой договор из-за штрафных санкций, однако программа работает. Некоторые выпускники возвращаются в родные школы уже в качестве учителей.

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«Я выросла в этой школе, очень классно вернуться в свою альма-матер. Я часто общаюсь с выпускниками моего факультета, которые так же были целевиками, и они очень радуются тому, что есть гарантированное трудоустройство», — поделилась студентка четвертого курса факультета математики, физики, химии и информатики Тамара Лозинская.

Выпускник целевой программы должен отработать не менее трех лет. Одно из весомых преимуществ для целевиков — при поступлении на отдельные направления конкурс в разы меньше. На третьем и четвертом курсах студентов уже приглашают на практику в школу, где они будут трудиться.