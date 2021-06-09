Выпускные в школах Бурятии отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

В Бурятии отменили выпускные вечера в школах. Причиной стало ухудшение эпидемической обстановки, в регионе заболеваемость COVID-19 превышает среднероссийский показатель на 60%.

Решение об отмене школьных выпускных вечеров было принято 9 июня на заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации республики. Бурятия занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.

В регионе запрещено праздновать выпуск из школы не только в здании учебного заведения, но и в кафе, ресторанах.

«Эпидемическая ситуация сложная. Мы растем стремительно и приближаемся к показателям осени. И это решение [принято] не потому, что нравится ограничивать, а потому что по-другому невозможно», — прокомментировал решение глава Бурятии Алексей Цыденов.

Аттестаты будут вручать в рамках одного класса с соблюдением дистанции и масочного режима.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов признался, что нарушил противопожарный режим, который ввел сам. Во время майских праздников он жарил шашлык в неположенном месте. За нарушение политик уплатит штраф три тысячи рублей.