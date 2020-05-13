Выпускники смогут выбрать нужное им количество предметов ЕГЭ для поступления

Кравцов отметил, что сейчас завершается подготовка документов, позволяющих провести аттестацию учеников девятых и одиннадцатых классов. Он подчеркнул, что школьникам, которые планируют поступить в высшие учебные заведения, потребуется сдавать ЕГЭ.

«Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», — пояснил он.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции вопрос о проведении экзаменов еще остается открытым. Рособрнадзор рассматривает вариант их назначения на вторую половину июня.