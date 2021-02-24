Выпускники школ начнут получать электронные копии аттестатов

Российские школы начнут выдавать выпускникам аттестат в электронном виде. Получить отсканированный документ об образовании можно будет по запросу, если ученик не смог забрать обычный по какой-то причине.

Приказ подготовило Министерство просвещения страны, документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Выпускник вправе… обратиться в образовательную организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата», — сказано в документе.

Уточняется, что школа будет отправлять выпускнику отсканированный аттестат на электронную почту, которую он укажет при запросе. Документ об образовании направят в течение трех дней с момента получения запроса от бывшего ученика. При этом сам оригинал аттестата будет храниться в личном деле до тех пор, пока выпускник не заберет его из учебного заведения.