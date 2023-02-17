Образование 17 февраля 2023, 16:02 Выпускники школ в новых регионах России в 2023 году получат аттестат без экзаменов Рособрнадзор: выпускники школ новых регионов получат аттестат без экзаменов в 2023 году РИА «Новости»

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Выпускники школ девятых и 11-х классов в новых субъектах России в 2023 году получат итоговый аттестат без прохождения экзаменов, на основании промежуточных оценок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Учащиеся девятых классов школ в новых субъектах России получат итоговый аттестат без экзаменов, по результатам промежуточной аттестации. Учащиеся 11-х классов также получат аттестат по промежуточным отметкам, либо по итогам ЕГЭ, который смогут дать по личному желанию», — отметили в ведомстве.

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В 2024–2026 годах выпускники 11-х классов в новых субъектах России будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) или единый государственный экзамен (ЕГЭ) по двум предметам.

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«Для детей-инвалидов останется возможность получить аттестат по итогам промежуточных оценок в 2023 и 2024 учебном году. В 2025 и 2026 годах они сдадут ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку», — добавили в Рособрнадзоре.

Ранее ведомство сообщало, что после изменений в учебниках в ЕГЭ по истории включат задания по специальной операции.