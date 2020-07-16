Выпускники сдадут ЕГЭ по химии и обществознанию 16 июля

В этом году экзамены по обществознанию будут сдавать почти 333 тысяч школьников, по химии — свыше 90 тысяч учеников. Испытания, состоящие из двух частей, назначены на 16 июля. На их выполнение отведено по три часа 55 минут.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. На экзамене по химии ведомство разрешило использовать непрограммируемый калькулятор. Результаты ЕГЭ по химии и естествознанию станут известны не позже 30 июля.

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что уже первые результаты экзаменов показали — переход на дистанционную форму образования не повлиял на уровень подготовки выпускников 2020 года. Предварительные результаты ЕГЭ по географии и литературе продемонстрировали рост высокобалльных и стобалльных работ. Средний тестовый результат повысился по сравнению год к году на 2,9 балла. На 10,4% выросла доля экзаменуемых, набравших 81-100 баллов. В 2020 году 107 участников ЕГЭ по географии написали работы, заслужившие максимальную оценку в 100 баллов.

Число выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог снизился на 1,16% до 4,92%