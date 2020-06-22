Выпускники петербургских колледжей будут сдавать демонстрационный экзамен

По данным издания, на демонстрационном экзамене в роли экзаменаторов выступают представители предприятий. На нем моделируются производственные условия, чтобы выпускники могли показать свои умения.

«При проведении этих экзаменов будут соблюдаться все правила и рекомендации санитарных врачей, касающиеся социальной дистанции, обеспечения всех участников средствами индивидуальной защиты, регулярной уборки с применением дезинфицирующих средств, измерения температуры бесконтактными термометрами», — заверили в пресс-службе.