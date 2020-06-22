22 июня 2020, 17:16
Выпускники петербургских колледжей будут сдавать демонстрационный экзамен
В Санкт-Петербурге в этом году свыше 700 выпускников колледжей сдадут демонстрационный экзамен, чтобы будущие работодатели смогли оценить потенциальных сотрудников. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Комитета по образованию.
По данным издания, на демонстрационном экзамене в роли экзаменаторов выступают представители предприятий. На нем моделируются производственные условия, чтобы выпускники могли показать свои умения.
«При проведении этих экзаменов будут соблюдаться все правила и рекомендации санитарных врачей, касающиеся социальной дистанции, обеспечения всех участников средствами индивидуальной защиты, регулярной уборки с применением дезинфицирующих средств, измерения температуры бесконтактными термометрами», — заверили в пресс-службе.