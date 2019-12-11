Выпускники низко оценили свои шансы по ЕГЭ

На зимних каникулах старшеклассники намерены продолжить подготовку к ЕГЭ. Больше половины, 52% учеников 11-х классов, считают, что не смогут получить на экзаменах выше «тройки». Надежду на максимальный балл высказал только 1% респондентов.

Эти результаты стали известны в результате исследования, проведенного компанией Maximum Education. Как сообщили газете «Известия» в Рособрнадзоре, результаты будущих абитуриентов слишком пессимистичны. Число не прошедших аттестацию выпускников в прошлом году сократилось. В тоже время, увеличилось число стобалльных результатов. Скорее всего, школьники тревожатся из-за усиления конкуренции за бюджетные места.

Эволюция шпаргалки: от Древнего Египта до далекого будущего Подробнее

«За полгода до ЕГЭ и ОГЭ выпускники оценивают свою подготовку к государственной итоговой аттестации довольно скромно. Это может быть связано с тем, что школьники в приоритете рассматривают поступление на бюджет и уже оценили проходные баллы вузов по выбранным направлениям, — генеральный директор компании Maximum Education Михаил Мягков.

Дополнительно заниматься на зимних каникулах будут две трети участников опроса. От одного до трех часов этому занятию посвятят 65% опрошенных. Час и меньше — 18%, больше трех часов — 17%. Самостоятельно планируют заниматься 62% респондентов, 30% пойдут на курсы и 8% обратятся к репетиторам.

Директор Научно-исследовательского центра анализа образовательных данных ФИРО (Федерального института развития образования) Евгений Малеванов сообщил изданию, что школьники чрезмерно боятся будущего экзамена. По его данным, картина гораздо более оптимистичная. К примеру, на экзамене по русскому языку оценку выше «тройки» получают три четверти сдающих.

В прошлом году максимальные баллы (81-100) по этой дисциплине получили 23,5% выпускников. В 2017 году их число составляло 25%, в 2018 году — 26,7%. Следовательно, с большой долей уверенности можно прогнозировать, что высший балл в 2019 году получит примерно четверть сдающих экзамен.