Образование 20 июня 2023, 14:21 Выпускникам школ перечислили список документов, который требуется для поступления в 2023 году

Читать 360tv в

В России высшие учебные заведения начали принимать документы на поступление. «ФедералПресс»выяснил, когда заканчивается прием и что нужно для подачи документов.

Выпускники школ, которые сдают творческие или профессиональные вступительные испытания, могут подавать документы до 20 июля. Для остальных абитуриентов срок продлили до 25 июля. До 20 августа могут сдавать документы те абитуриенты, которые претендуют на платное обучение.

Реклама

Среди основных документов для поступления входят следующие: копия паспорта, копия СНИЛС, копия аттестата с приложением или диплома об окончании колледжа, заявление о приеме, медицинская справка, фотографии, оригиналы документов.