Выпускникам школ Донбасса разрешили выбрать между ЕГЭ и обычными экзаменами

Эвакуированные в Россию выпускники школ Донецкой и Луганской народных республик, а также ученики других зарубежных школ смогут выбрать формат итоговых экзаменов между ЕГЭ и обычной формой. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявил глава Рособрнадзора Анзор Мусаев.

Глава ведомства пояснил, что эти правила для выпускников иностранных школ пропишут в постановлении правительства.

«Оно будет учитывать особенности проведения итоговой аттестации 2022 года. В нем есть раздел, посвященный выпускникам и ДНР и ЛНР, а также детям, которые учатся в зарубежных школах и не могут в силу обстоятельств вернуться домой», — заявил Мусаев.

Руководитель Рособрнадзора пояснил, что выпускники могут выбрать форму итоговой проверки знаний: в традиционной форме в своей школе с учителями или единый государственный экзамен в специальных пунктах проведения. По итогам экзаменов выпускники получат школьные аттестаты.

Проведение ЕГЭ в этом году традиционно разделили на три этапа. Досрочный начался 21 марта и продлится до 15 апреля. Основной запланирован на 26 мая и начнется с проверки знаний по географии, литературе и химии. Этот этап продлится до 2 июля. Заключительный, дополнительный этап сдачи выпускных экзаменов пройдет с 5 по 20 сентября.