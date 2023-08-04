Образование 04 августа 2023, 18:20 Выпускникам российских школ снова начнут вручать серебряные медали Путин подписал закон, возвращающий практику вручения серебряных медалей РИА «Новости»

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Выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали «За особые успехи в учении» II степени. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон вводит норму, по которой в России наравне с золотыми медалями, которые получают круглые отличники, будут награждать и серебряными.

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Такие медали получат выпускники школ, у которых в аттестатах будет только две оценки «хорошо», а все остальные — «отлично».

Практику вручения серебряных медалей упразднили в России в 2014 году. С этого момента за успехи в учебе награждали лишь отличников — им вручали золотые медали.

Помимо возвращения серебряных наград выпускникам школ, закон изменяет название предмета ОБЖ на «Основы безопасности и защиты Родины», а также закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.