Выпускникам объяснили, как правильно отвечать на вопросы во время ЕГЭ

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман дал советы выпускникам школ по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам политика, учащимся следует найти серьезные книги, где встречаются закономерности. Он объяснил, что сейчас образование откатывается к заучиванию фактов без изучения связей между ними.

«Чтобы запомнить, что треугольник со сторонами 3,4 и 5 — прямоугольный — требуется не намного меньше усилий, чем на то, чтобы понять какое-нибудь одно из бесчисленных доказательств теоремы Пифагора, из которых этот факт следует более чем очевидно. <…> В истории как раз поможет понимание движущих процессов. Например, упадок Восточной Римской империи тесно связан с крестовыми походами из Западной Европы против основных торговых партнеров Византии, арабов. То есть вы, по крайней мере, запомните, что оба взятия Константинополя — в 1204 и в 1453 годах — случились после начала крестовых походов (первый из них — в 1096-м) <…>», — сказал Вассерман.

В этом году проведение ЕГЭ планируется до 2 июля.