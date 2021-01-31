Выпускникам дали совет по выбору предметов для ЕГЭ

Рособрнадзор посоветовал выпускникам выбирать для сдачи экзамена предметы, которые вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. В этом году, для поступающих в институты, обязательный предмет в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — русский язык.

Об этом ведомство рассказало на своей странице в instagram.

«ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз», — отметили в ведомстве.

В частности, ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводить не будут. В ведомстве отметили, что перед подачей заявления необходимо ознакомиться с информацией на сайтах выбранных вузов.

Кроме того, выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. А выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые региональными органами управления образованием.

Остальным выпускникам, не планирующим получать высшее образование, придется сдавать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому и математике. Данная форма аттестации не такая строгая, как ЕГЭ.

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что серьезных изменений в содержании заданий в ЕГЭ-2021 не будет. Экзамены планируется провести с 31 мая по 2 июля.