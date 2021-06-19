Выпускникам академии РВСН вручили золотые медали

Выпускники Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого получили медали и дипломы от первого замминистра обороны России Руслана Цаликова. В 2021 году учебное заведение выпустило более 240 офицеров.

Свыше 50 выпускников награждены золотыми медалями Минобороны России за отличное окончание вуза, также им вручили дипломы с отличием.

«Уверен, что нынешнее поколение офицеров-ракетчиков продолжит славные традиции российского воинства, традиции побед, и с достоинством займет свое место в рядах офицерского корпуса Вооруженных сил России», — заявил Цаликов.

Торжественное мероприятие также посетил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Академия РВСН основана в 1820 году. За все время работы в ней подготовили более 55 тысяч офицеров. Среди выпускников учебного заведения — 193 кавалера ордена Святого Георгия, 128 героев СССР. В списки личного состава академии навечно зачислен первый командир батареи реактивных систем залпового огня «Катюша» Герой Российской Федерации капитан Иван Флеров, которому в 1995 году присвоено звание Героя.