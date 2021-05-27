Выбор между ЕГЭ и обычными экзаменами предложили дать выпускникам в ГД

Первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин подготовил законопроект, согласно которому у выпускников школ появится выбор между ЕГЭ и классическими экзаменами, написала «Газета.ru».

Как считает парламентарий, несмотря на то, что ЕГЭ изменился в лучшую сторону, у него все еще есть много минусов.

«Можно привести много аргументов, но я назову только один: жизненная цена ЕГЭ крайне высока и поэтому старшеклассники в последние годы перестают практически заниматься образованием и занимаются исключительно подготовкой к ЕГЭ», — уточнил Смолин.

В итоге выпускники имеют хорошие результаты единого экзамена, но у них отсутствует общее образование. Депутат планирует внести проект осенью этого года.