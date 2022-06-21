Формат церемонии поднятия флага России школы выберут сами
Министр просвещения Кравцов: школьников не выгонят на мороз для поднятия флага
Российские учебные заведения сами определят формат церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Запрета на проведение мероприятия в помещении из-за сложных погодных условий никто не ставил. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он подчеркнул, что окончательное решение о форме проведения церемонии остается за руководством образовательной организации.
«Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии. Очевидно, что это не всегда будут все ученики», — заявил министр.
Кравцов добавил, что разработанный совместно с Геральдическим советом при президенте России стандарт уже направили в регионы.
Отдельно министр коснулся введения уроков исторического просвещения. Глава ведомства подчеркнул, что речи о дополнительной нагрузке на учеников и преподавателей не идет.
«Мы будем использовать возможности текущей школьной программы. Просто расставим акценты, подготовим учителей и дадим им необходимые материалы, видеоконтент. Ребята же будут получать информацию в удобном им формате», — привел слова Кравцова ТАСС.
Церемонию исполнения гимна России и поднятия государственного флага с нового учебного года начнут проводить во всех школах в начале недели. Учебные заведения ряда регионов уже ввели эту практику в этом учебном году.