Формат церемонии поднятия флага России школы выберут сами

Российские учебные заведения сами определят формат церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Запрета на проведение мероприятия в помещении из-за сложных погодных условий никто не ставил. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что окончательное решение о форме проведения церемонии остается за руководством образовательной организации.

«Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии. Очевидно, что это не всегда будут все ученики», — заявил министр.

Кравцов добавил, что разработанный совместно с Геральдическим советом при президенте России стандарт уже направили в регионы.

Отдельно министр коснулся введения уроков исторического просвещения. Глава ведомства подчеркнул, что речи о дополнительной нагрузке на учеников и преподавателей не идет.

«Мы будем использовать возможности текущей школьной программы. Просто расставим акценты, подготовим учителей и дадим им необходимые материалы, видеоконтент. Ребята же будут получать информацию в удобном им формате», — привел слова Кравцова ТАСС.

Церемонию исполнения гимна России и поднятия государственного флага с нового учебного года начнут проводить во всех школах в начале недели. Учебные заведения ряда регионов уже ввели эту практику в этом учебном году.