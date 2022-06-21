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    21 июня 2022, 20:06

    Формат церемонии поднятия флага России школы выберут сами

    Министр просвещения Кравцов: школьников не выгонят на мороз для поднятия флага

    Анатолий Минкин

    Российские учебные заведения сами определят формат церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Запрета на проведение мероприятия в помещении из-за сложных погодных условий никто не ставил. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

    Формат церемонии поднятия флага России школы выберут сами

    Он подчеркнул, что окончательное решение о форме проведения церемонии остается за руководством образовательной организации.

    «Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии. Очевидно, что это не всегда будут все ученики», — заявил министр.

    Кравцов добавил, что разработанный совместно с Геральдическим советом при президенте России стандарт уже направили в регионы.

    Отдельно министр коснулся введения уроков исторического просвещения. Глава ведомства подчеркнул, что речи о дополнительной нагрузке на учеников и преподавателей не идет.

    «Мы будем использовать возможности текущей школьной программы. Просто расставим акценты, подготовим учителей и дадим им необходимые материалы, видеоконтент. Ребята же будут получать информацию в удобном им формате», — привел слова Кравцова ТАСС.

    Церемонию исполнения гимна России и поднятия государственного флага с нового учебного года начнут проводить во всех школах в начале недели. Учебные заведения ряда регионов уже ввели эту практику в этом учебном году.