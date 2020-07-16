Введение устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам раскритиковали в Госдуме

«Наличие обязательной устной части при сдаче Единого государственного экзамена по учебным предметам литература, история, обществознание, как вы предлагаете в поправках, неизбежно приведет к субъективным оценкам и утрате объективности и надежности результатов ЕГЭ как универсального механизма итоговой аттестации», — заявил статс-секретарь, замминистра просвещения России Алексей Корнеев.

Многие вузы могут организовывать свои испытания в дополнение к ЕГЭ, напомнил глава комитета Вячеслав Никонов. Помимо этого введение устной части не связано с предметом ведения законопроекта о воспитании.

Автор идеи — депутат от КПРФ Олег Смолин. По его мнению, выпускные экзамены в нынешнем виде «не очень совместимы с воспитательной работой». А вот устная часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам помогла бы школьникам учиться говорить, а не только писать. Также благодаря ей они сформировали бы свою точку зрения по разным вопросам и отстаивали ее.

Законопроект о воспитательной составляющей в образовании внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Он нацелен на всестороннее духовное, нравственное и интеллектуальное развитие учащихся, воспитание в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и соотечественникам с рабочими профессиями.

Госдума приняла законопроект в I чтении. Предположительно, соответствующий федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.

ЕГЭ по химии и обществознанию пройдет 16 июля.

Появились первые результаты государственного экзамена, который выпускники сдавали 3 июля. Выяснилось, что переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса не снизил уровень подготовки сдающих.