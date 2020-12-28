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    28 декабря 2020, 13:13

    Введение новой должности в школах разгрузит завучей — эксперт

    Алена Макаренко

    В школах появится новая должность — советники директоров по воспитательной работе. И это хорошая инициатива: завучи утонули в отчетах, поэтому не успевают предупреждать различные конфликты. Так считает исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
    Введение новой должности в школах разгрузит завучей — эксперт

    Во многих школах завучи по воспитательной работе утонули в отчетах. Эти специалисты приглашают родителей в школу в случае ЧП — кражи, курение, порча имущества. Также они урегулируют различные конфликты «учитель-ученик», «учитель-родитель», «ученик-ученик». Помимо этого завучи приглашают инспекторов Комиссии по делам несовершеннолетних для профилактики. Соответственно, они работают с последствиями. Однако на предупреждение времени не хватает.

    «Они готовы больше заниматься, но отчеты никто не отменял», — пояснил Соленов.

    Сотрудник школы, исполняющий учебно-воспитательную функцию, обязан получить спецподготовку в педагогическом вузе, уверен директор «Союза отцов».

    Советники директоров по воспитательной работе появятся в школах с 1 марта 2021 года в 10 пилотных регионах. Специалисты будут получат ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей.