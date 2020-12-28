Во многих школах завучи по воспитательной работе утонули в отчетах. Эти специалисты приглашают родителей в школу в случае ЧП — кражи, курение, порча имущества. Также они урегулируют различные конфликты «учитель-ученик», «учитель-родитель», «ученик-ученик». Помимо этого завучи приглашают инспекторов Комиссии по делам несовершеннолетних для профилактики. Соответственно, они работают с последствиями. Однако на предупреждение времени не хватает.

«Они готовы больше заниматься, но отчеты никто не отменял», — пояснил Соленов.

Сотрудник школы, исполняющий учебно-воспитательную функцию, обязан получить спецподготовку в педагогическом вузе, уверен директор «Союза отцов».

Советники директоров по воспитательной работе появятся в школах с 1 марта 2021 года в 10 пилотных регионах. Специалисты будут получат ежемесячную надбавку в 15 тысяч рублей.