Вузы завершат учебный год в первой половине июля

Учебный год в российских вузах планируют завершить в первой половине июля. Об этом объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Мы рекомендовали университетам отменить проведение государственных экзаменов. Допускается аттестация в форме выпускной квалификационной работы. По сведениям от вузов, 77% сохранили оба вида аттестации — государственные экзамены и защиту дипломов. В результате принятых мер Минобрнауки планирует завершить учебный год в заранее обозначенные сроки — в первой половине июля», — сказал Валерий Фальков на совещании с президентом о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Фальков объявил, что документы на поступление в магистратуру будут принимать в июне, в бакалавриат — в июле. Министр подчеркнул, что вузам рекомендовали сохранить стоимость обучения при приеме в текущем году на уровне 2019-го.

Учебный год в вузах намерены начать 1 сентября. По словам Фалькова, приемную кампанию проведут в сжатые сроки, причем подать документы можно будет по электронной почте или через централизованные сервисы онлайн.

Взаимодействие абитуриентов и приемной комиссии будет осуществлено опосредованно, без личного присутствия Валерий Фальков.

Из-за пандемии коронавируса российские вузы еще в марте перешли на дистанционный режим работы.