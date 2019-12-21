Вузы возвратят деньги за нарушение договора о целевом обучении

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 711 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в документе.

Законопроект предусматривает наказание для вуза, если его руководство нарушило обязательство по договору о целевом обучении по трудоустройству студента после его выпуска. В таком случае университет должен будет возместить расходы, выделенные на обучение гражданина, из федерального, регионального или местного бюджета.

Документ исключает полномочие Правительства утверждать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым россиян набирают на целевое обучение «по образовательным программам высшего образования в пределах квоты».

Целевое обучение подразумевает способ поступления в университет по направлению от конкретной организации. Студент не платит за свое обучение, но обязуется отработать на предприятии вложенные в него средства. Продолжительность трудовой деятельности устанавливается договором, в основном это три года. В документе также прописываются другие обязательства и условия, которые в дальнейшем должен выполнить учащийся. Договор заключается между тремя сторонами: абитуриентом, организацией и учебным заведением.