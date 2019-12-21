    21 декабря 2019, 11:48

    Вузы возвратят деньги за нарушение договора о целевом обучении

    Алена Макаренко

    Вузы должны будут вернуть деньги в бюджет, если руководство нарушит договор о целевом обучении. Теперь стоит ждать наказания, если бывший студент не получит рабочее место. Соответствующий законопроект одобрило Правительство России, об этом сообщили на сайте кабмина.

    «Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 711 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в документе.

    Законопроект предусматривает наказание для вуза, если его руководство нарушило обязательство по договору о целевом обучении по трудоустройству студента после его выпуска. В таком случае университет должен будет возместить расходы, выделенные на обучение гражданина, из федерального, регионального или местного бюджета.

    Документ исключает полномочие Правительства утверждать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым россиян набирают на целевое обучение «по образовательным программам высшего образования в пределах квоты».

    Целевое обучение подразумевает способ поступления в университет по направлению от конкретной организации. Студент не платит за свое обучение, но обязуется отработать на предприятии вложенные в него средства. Продолжительность трудовой деятельности устанавливается договором, в основном это три года. В документе также прописываются другие обязательства и условия, которые в дальнейшем должен выполнить учащийся. Договор заключается между тремя сторонами: абитуриентом, организацией и учебным заведением.