Вузы в России предложили не ограничивать общими стандартами

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский прокомментировал слова депутата Госдумы Виталия Милонова, который предложил вернуть пятилетнее высшее образование в России. По его словам, это предложение выглядит неразумным на сегодняшний день, написала «Общественная служба новостей».

Володарский отметил, что Милонов со своей инициативой предлагает «кромсать высшее образование, не дав права высшим учебным заведениям работать по стандартам, которые придумывают общественно-профессиональные сообщества».

Омбудсмен также подчеркнул, что надо дать работать вузам по собственным стандартам, и тогда будут вузы, которые захотят работать по системе бакалавриата и специалитета. Каждое учебное заведение должно иметь свои уникальные стандарты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в России пятилетнюю систему высшего образования вместо бакалавриата и магистратуры.