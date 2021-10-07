Вузы России и Узбекистана обсудили расширение сотрудничества

Образовательная выставка прошла в Узбекистане. На ней вузы Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на главу Русского дома в Ташкенте Михаила Вождаева.

На выставке обсуждалось введение двойных дипломов и программ обмена педагогами. Вождаев уточнил, что Узбекистан хочет перенять опыт российских вузов, а в Россия — увеличить количество иностранных студентов. «В рамках выставки прошла встреча в формате B2B, в которой принимали участие российские и узбекистанские вузы, заинтересованные в двойных дипломах и двойных программах, в обмене педагогами и мобильности преподавателей», — рассказал Вождаев.