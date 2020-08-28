Вузы поменяли стоимость обучения после замечания Путина

Высшие учебные заведения, которые упомянул на совещании Владимир Путин, снизили стоимость обучения. Теперь она на уровне прошлого года.

«На сегодняшний день проверены все вузы. Те, кто назывался в качестве примера на совещании с президентом, также скорректировали цены», — заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РИА «Новости».

Он объяснил, что министерство всю весну и лето мониторило ситуацию и вплотную общалось с представителями вузов. Они должны оставить стоимость обучения в 2020 году на уровне прошлого года.

Кроме того, все высшие учебные заведения будут внимательно изучать случай каждого студента, который не сможет вовремя оплачивать учебу. Ему смогут помочь частично оплатить курс из средств целевого капитала или за счет самого вуза.

Ранее Фальков рассказал, что обучение для иностранцев из закрытых из-за пандемии государств будут проводить в онлайн-режиме. Он также уточнил, что «вносятся изменения в соответствующий нормативно-правовой акт правительства, в части допуска иностранных студентов на обучение в российские вузы».