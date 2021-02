Вузы, получившие финансирование по проекту «5-100», так и не попали в рейтинг лучших в мире

Президентский проект по продвижению образовательных учреждений «5-100» провалился. За пять лет ни один университет, кроме МГУ, не вошел в топ-100 самых влиятельных вузов в мире. Руководство учреждений винят во всем некорректную структуру рейтингов.

Вузы-участники «5-100» не смогли выполнить ряд ключевых показателей результативности в прошлом году. К такому выводу пришли в Счетной палате.

В проекте участвовали 21 российское высшее учебное заведение, среди которых были МИСиС, Национальный исследовательский университет (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Университет Лобачевского, Казанский федеральный университет, Нижегородский государственный университет и другие.

«Претендентов нацеливали на попадание в ведущие международные рейтинги: ARWU, THE, QS. ARWU — это академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities). THE — рейтинг университетов мира The Times (The Times Higher Education World University Rankings). QS — всемирный рейтинг университетов (Quacquarelli Symonds World University Rankings)», — сообщила «Газета.ru».

Проблемы возникли с публикациями. Проект помог увеличить их количество, но не настолько, чтобы конкурировать с ведущими вузами мира. Удельный вес публикаций университетов из проекта «5-100» в общем числе российских публикаций, индексируемых в Web of Science, вырос за семь лет с 17,4% до 33,3%. А доля таких вузов в общероссийском объеме публикаций в ведущих научных журналах мира за тот же период увеличилась с 19,7% до 47,7%.

Руководство вузов, как написала «Газета.ru», объяснило отсутствие успехов тем, что у российских преподавателей нет времени на исследования и подготовки научных статей. Вместо этого они перегружены учебным процессом.

Одним из критериев попадания в топ-100 является доля иностранных студентов и преподавателей. Не все российские вузы ставят международную деятельность в приоритет. К тому же, не у всех учебных учреждений, особенно региональных, есть средства на оплату гонорара иностранному преподавателю.

Проблема может заключаться в самих рейтингах. Их авторами являются британцы и китайцы, которые учитывают специфику образования своих стран и не подстраивают анализ под Россию.