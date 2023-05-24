Образование 24 мая 2023, 12:32 Вузы получат автономию при оценивании студентов в новой системе образования Фальков: Минобрнауки не станет жестко регулировать оценивание студентов в новой системе РИА «Новости»

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Российские вузы получат определенную автономию в применении тех или иных шкал оценивания знаний студентов в новой системе образования. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По его словам, Минобрнауки откажется от жесткого регламентирования оценивания студентов, но будет рекомендовать наилучшие практики.

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«В использовании организации учебного процесса и применения шкал оценки у вузов есть автономия. У кого-то четыре сессии, у кого-то — две. Где-то применяют 10-балльную систему, а где-то 100-балльную или классическую пятибалльную», — сказал Фальков.

Ранее президент Владимир Путин утвердил реализацию пилотного проекта об изменении уровней высшего образования в России с 2023 года. Кабмин до 30 июня определит обновленные правила для получения профессионального высшего образования.