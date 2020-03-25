25 марта 2020, 12:31
Вузы могут перенести весеннюю сессию
Коронавирус «подвинет» весеннюю сессию в российских вузах. В Минобрнауки считают, что аттестацию студентов лучше перенести. Министерство не исключило прием экзаменов в онлайн-формате.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков предложил всем высшим учебным заведениям страны равняться на ведущие вузы. Его слова процитировал ТАСС.
«Надо использовать опыт ведущих вузов и по возможности перенести [сессию]», — подчеркнул Фальков.
Руководству институтов и университетов в Минобрнауки посоветовали готовиться к итоговой аттестации в режиме онлайн.
За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России резко возросло — инфицированы уже 658 человек (163 новых случая). Больше всего заболевших в Москве. Также COVID-19 подтвердили у жителей Подмосковья, Крыма, Псковской области и еще нескольких регионов.
С начала эпидемии в стране выздоровели 29 человек, которым диагностировали коронавирусную инфекцию.