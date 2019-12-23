Профстандарт для преподавателей вузов отменили

Профстандарт, введенный в 2015 году, ограничивал работу сотрудников, не имеющих ученой степени. Норма носила рекомендательный характер, но с 1 января 2020 года она должна была стать обязательной для всех вузов страны, рассказала изданию сенатор Ирина Рукавишникова.

Она заявила, что Совфед уже предлагал Минобрнауки и Минтруду отказаться от этого профстандарта. И сенаторов «услышали».

Теперь, по ее словам, «в любом вузе страны» со студентами смогут полноценно работать не только кандидаты и доктора наук, «но и педагоги-практики».

Решение об отмене, как сообщили в Минобрнауки, было принято, чтобы в будущем стандарт учитывал «интеграцию научной и образовательной деятельности».