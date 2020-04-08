Вузам рекомендовали отменить плату за общежития

В качестве альтернативы министерство предлагает перенести уже оплаченный период проживания на более позднее время, когда студенты вновь смогут въехать в свои комнаты.

Письмо с такими предложениями направили руководству вузов. По данным Минобрнауки, на сегодняшний день в вузовских общежитиях проживают 312 тысяч человек.

На время карантина по коронавирусу из зданий выселили 495 тысяч студентов и аспирантов. При этом многие из них продолжают вносить оплату за проживание, отметили в пресс-службе.

В середине марта министерство рекомендовало университетам и институтам перейти на дистанционное обучение. 6 апреля, после нерабочей недели, оно возобновилось.

Из-за эпидемии коронавируса в этом году в России перенесли единые госэкзамены (ЕГЭ). Вместо мая они стартуют 8 июня. Готовиться к экзаменам выпускникам придется дистанционно.