Вузам разрешили проводить дистанционные экзамены с помощью биометрии

Российские вузы получили право проводить промежуточную аттестацию в 2021-2022 учебном году дистанционно. Постановление для руководства высших учебных заведений подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате можно будет с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). К этому формату присоединятся студенты, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Как студенты будут сдавать экзамены в 2021-2022 учебном году, решит руководство вузов. При этом еще потребуется согласие и самого студента.

ЕБС обрабатывает, собирает и хранит биометрические персональные данные, а также проверят их и передает в университет. Студенты должны зарегистрироваться в системе. Перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

«Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена», — объяснили в правительстве.

Дистанционный формат сдачи экзаменов поможет студентам из отдаленных населенных пунктов пройти промежуточную аттестацию. Они смогут не приезжать в вуз.