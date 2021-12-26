Член СПЧ призвал остановить учебу девочки-вундеркинда в МГУ

Дальнейшее обучение 9-летней девочки в МГУ является опасным для ее психического развития. Такие доводы в своем письме в адрес председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева привел член совета Александр Асмолов. Текст его письма на своем Telegram-канале приводит газета «Взгляд».

«Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе [девятилетней девочки]», — пишет в письме Асмолов.

Напомним, девочка поступила на платный факультет психологии МГУ в 2021 году после сдачи ЕГЭ по русскому языку, информатике, биологии и математике в возрасте восьми лет.

Ранее девочка сдавала экзамен на сессии, ответив на вопрос преподавателя неверно. Ее отец Евгений вызвал полицию и бросился на сотрудника университета.

По его мнению, провал его дочери был связан с тем, что ребенка слишком долго держали в аудитории.

В начале учебного года однокурсники юного дарования заявляли, что она постоянно перебивает преподавателей во время лекций, а сопровождающий ее отец хамит всем в общих чатах.