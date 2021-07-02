Второе высшее творческое образование станет доступно россиянам

Глава государства Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям творческих профессий получить второе высшее образование. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Действие закона распространяется на людей, уже имеющих высшее образование и обладающих соответствующими творческими способностями. Отмечается, что наличие творческих способностей, которые необходимы для поступления, будет определяться по результатам вступительных испытаний. Российское правительство утвердит перечень учебных учреждений и специальностей, на которые будет вестись прием.