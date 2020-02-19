Второе высшее образование в области искусства станет бесплатным

Получившие высшее образование россияне могут поменять свою специальность. Это сделать проще, если есть тяга к искусству. Второе высшее образование по направлениям в этой области можно получить бесплатно.

Соответствующие поправки в закон «Об образовании» внес президент России Владимир Путин. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В тексте говорится, что те, кто уже получил высшее профессиональное образование могут на конкурсной основе занять бюджетное место в вузе по специальностям и направления в области искусств. Новый курс обучения оплатят за счет бюджетов всех уровней. Перечень специальностей, по которым второе высшее образование станет бесплатным отдельным постановлением определит кабинет министров.