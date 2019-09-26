Вторая смена исчезнет из тимоновской школы. К зданию сделают пристройку на 300 мест

В июне жители Солнечногорска попросили отремонтировать кровлю в школе поселка Тимоново. Им обещали это сделать до начала холодов. Какая температура сейчас в классах — расскажет телеканал «360».

Этим летом в солнечногорской школе отремонтировали кровлю. За ремонт взялись после того, как в июне одна из местных жительниц обратилась на «прямую линию» к губернатору региона. В конце прошлого учебного года крыша регулярно протекала, в связи с чем старшеклассникам даже пришлось отмечать выпускной в досуговом центре. В школе обучаются более 900 школьников.

К первому сентября ситуацию исправили. Все работы выполнили за два месяца.

«Хотелось бы, в первую очередь, сказать, что у нас крышу сделали. Протечек никаких нет. Здесь уже ничего не течет. Крыша у нас просто замечательная. Самая красивая, наверное, в нашем городке. Она полностью новая, все сделали очень хорошо и качественно. Вы спрашивали по поводу отопления — тепло в классах», — сказала жительница Тимоново Татьяна Удалова.

Сегодня температура в солнечногорских школах составляет +24 градуса.

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«Мы включили во всех соцобъектах тепло на 100 процентов — во всех садиках, школах, учреждениях культуры и спорта и больницах сегодня есть тепло», — сказал Владимир Слепцов, глава Солнечногорского городского округа.

Глава Солнечногорского округа рассказал губернатору, что следующий этап — это ремонт всей школы: замена окон, дверей, фасад, конечно же, крыльца, которые сегодня разрушены, и система теплоснабжения — стояки и лежаки.

«Самое главное, что школу ждет изменение ее внешнего облика и объемов. В следующей году мы начинаем делать пристройку к этой школе на 300 мест. Это позволит убрать вторую смену. Это примерно такая же вторая школа. Сегодня 960 учащихся в этой школе, она работает в две смены, после того, как мы сделаем пристройку, теперь школа будет работать в одну смену», — сказал Владимир Слепцов, глава Солнечногорского городского округа.

В один год сделают пристройку и капитальный ремонт. Когда дело дойдет до фасада, его выполнят в едином стиле. Поэтому это будет выглядеть как целая, единая школа. Сделать пристройку к школе планируют в 2020–2021 году.