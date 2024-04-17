17 апреля 2024, 13:29
Вторая олимпиада по русскому языку для школьников Вьетнама пройдет в 2024 году
В 2024 году при поддержке Минобрнауки России проведут вторую Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников. Первая такая олимпиада успешно состоялась в ноябре 2023 года.
Россия и Вьетнам планируют учредить межгосударственную образовательную организацию — Пушкинский центр. Это стало ключевой темой переговоров замглавы Минобрнауки РФ Константина Могилевского с заместителем министра образования и подготовки кадров Вьетнама Хоанг Минь Шоном во время визита вьетнамской делегации в Россию.
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«Мы готовы совместно совершенствовать механизм отбора абитуриентов, чтобы обеспечить талантливым вьетнамским школьникам возможность учиться в российских университетах по направлениям, представляющим интерес для экономики Вьетнама», — подчеркнул Могилевский.
Соглашение о создании Консорциума российских и вьетнамских университетов подписали 1 декабря 2023 года.
«Мы видим большой потенциал не только в образовательном сотрудничестве вузов, но и в развитии университетской науки и совместных исследовательских проектов», — отметил Хоанг Минь Шон.
Вьетнамская делегация в составе около 30 вузов приехала в Москву для участия во Втором форуме ректоров университетов России и Вьетнама. Он состоится 18 апреля.
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