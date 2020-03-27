Вступительные в вузы и ЕГЭ могут перенести

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал готовиться к переносу начала приемной кампании на более поздний срок. Его слова привело РИА «Новости». Пока сценарий развития событий базовый.

«Это будет в рамках трех летних месяцев», — уточнил глава ведомства Фальков.

Вопрос о вступительных испытаниях подняли на заседании рабочей группы Минобрнауки России по организации образовательной деятельности в условиях борьбы с распространением коронавируса.

В министерстве заметили, что зачислять в вузы тоже начнут позднее.

С 30 марта по 5 апреля все школы и вузы в России работать не будут. Школьников ранее перевели на дистанционное обучение, а родителей попросили помогать своим чадам. В первую очередь, нужно проследить за тем, чтобы ребенок оставался дома.