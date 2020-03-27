    27 марта 2020, 12:45

    Вступительные в вузы и ЕГЭ могут перенести

    Александра Ломейко

    В Госдуме задумались о переносе вступительных экзаменов в вузы и ЕГЭ из-за коронавируса. В Минобрнауки допустили такую возможность. У будущих студентов времени на подготовку точно будет больше.

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал готовиться к переносу начала приемной кампании на более поздний срок. Его слова привело РИА «Новости». Пока сценарий развития событий базовый.

    «Это будет в рамках трех летних месяцев», — уточнил глава ведомства Фальков.

    Вопрос о вступительных испытаниях подняли на заседании рабочей группы Минобрнауки России по организации образовательной деятельности в условиях борьбы с распространением коронавируса.

    В министерстве заметили, что зачислять в вузы тоже начнут позднее.

    С 30 марта по 5 апреля все школы и вузы в России работать не будут. Школьников ранее перевели на дистанционное обучение, а родителей попросили помогать своим чадам. В первую очередь, нужно проследить за тем, чтобы ребенок оставался дома.