Образование 21 декабря 2022, 23:13 Вступительные экзамены в вузы для молодых участников спецоперации предложили отменить ТАСС: в России предложили отменить вступительные экзамены для молодых участников спецопера Pxhere

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В России предложили отменить вступительные экзамены в вузы для молодых участников спецоперации, а также для детей бойцов СВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад к заседанию Госсовета.

«Для тех молодых людей, которые желают начать или продолжить образовательную деятельность после участия в СВО, а также для детей участников СВО следует создать льготные условия для зачисления на образовательные программы высшего и среднего образования», — сказано в документе.

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К примеру, предлагается сделать это с помощью отмены вступительных экзаменов или необходимости предоставлять при поступлении результаты ЕГЭ.

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В докладе уточняется, что бойцам спецоперации также нужно расширить возможности для прохождения программ физической, психологической и социальной реабилитации на базе передовых курортно-санаторных центров России.

К задаче президента России Владимира Путина по обеспечению бесплатными земельными участками отличившихся участников спецоперации Подмосковье отнесется с максимальным вниманием.

Губернатор региона Андрей Воробьев поручил профильному заму разработать порядок, правила и условия предоставления таких участков, проработать с главами муниципалитетов, при необходимости и с Мособлдумой принятие соответствующих законодательных актов.