Образование 17 августа 2023, 14:35 Всероссийскую физико-техническую контрольную «Выходи решать!» проведут на платформе All Cups от VK РИА «Новости»

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Регистрацию открыли для всех, кто хочет принять участие во Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!». Контрольную проведут на онлайн-платформе All Cups от VK в период с 28 сентября по 5 октября. Каждый сможет проверить свои знания по математике, информатике, физике и биологии.

Задания появятся на технологической платформе VK под названием All Cups. Желающие участвовать в онлайн-контрольной по точным наукам также смогут сделать это на специальных площадках в школах, высших учебных заведениях и культурных центрах, которые откроются в России и за ее пределами. Для этого нужно будет пройти предварительную регистрацию.

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Торжественное открытие пятой ежегодной контрольной «Выходи решать!» пройдет в Москве 28 сентября на крупнейшей киберспортивной площадке страны — «VK Play Арене». Гости в этот день смогут написать контрольную, принять участие в конкурсах, посетить лекцию экспертов VK.

По словам заместителя вице-президента по образовательным проектам VK Анны Степановой, VK Education поддерживает множество образовательных проектов для студентов и школьников, которые хотят развиваться в IT-сфере. В этом году платформа вновь выступила партнером всероссийской контрольной «Выходи решать!».

Всероссийская контрольная позволит проверить свои знания и может стать импульсом к тому, чтобы освоить новые навыки или выбрать будущее направление для развития. Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Продюсер проектов Физтех-Союза Вероника Якубович рассказала, что идея проводить «Выходи решать!» принадлежит выпускникам МФТИ.

«Цель проекта — пробудить интерес школьников и их родителей к решению естественно-научных задач. Наука — это красиво, а досуг может быть интеллектуальным. Это девиз нашей контрольной. Мы приглашаем всех и каждого принять участие в „Выходи решать!“: получить удовольствие от решения, проверить знания, побороться за призы», — добавила Якубович.

Проект «Выходи решать!» направлен на популяризацию технических и естественных наук. Участники должны будут решить пять задач с уровнем сложности восьмого-девятого классов. Им дадут на это один час. Потом все получат сертификаты, а победителей ждут призы от организаторов.

Зарегистрировать на мероприятие можно по ссылке.