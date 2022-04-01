Всероссийский «Урок Цифры» пройдет с 11 по 30 апреля

Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры» пройдет с 11 по 30 апреля. Об этом сообщило Министерство цифрового развития.

В ходе мероприятия школьники познакомятся с инструментами и возможностями быстрой и качественной разработки прикладных программных продуктов.

«Мероприятие направлено на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также раннюю профориентацию обучающихся в сфере информационных технологий», — говорится в сообщении Минцифры.

Его организатором выступят Минцифры совместно с Министерством просвещения, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компанией «1С».