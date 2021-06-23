Всероссийский школьный выпускной пройдет онлайн 25 июня

Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня онлайн. Об этом объявили в Минпросвещения.

«Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной — 2021, который мы проведем для всех школьников страны 25 июня», — говорится в сообщении министерства в официальном аккаунте в YouTube.

Также выпускники услышат напутствия от учителей, актеров, певцов, спортсменов. Они познакомятся с победителями международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения. К ним обратятся активисты Российского движения школьников. Уже бывших одиннадцатиклассников ждет множество подарков и сюрпризов.

На сайте Выпускник21.рф можно отправить праздничную открытку, поздравить своего учителя и оформить свое фото в стиле акции «Всероссийский выпускной — 2021».

Минпросвещения в ТikТok запустило челлендж #Выпускной2021. Каждый выпускник может рассказать о своих успехах и талантах, которые удалось раскрыть в школе.

Трансляция выпускного начнется на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте» 25 июня, в 12:00.

Минобрнауки заявляло ранее, что выпускной для студентов пройдет как онлайн, так и в офлайн-формате 10 июля.