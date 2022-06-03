Всероссийский проект «Твой ход» объединит студентов, преподавателей и выпускников

Второй этап Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» стартовал в январе и продлится до 15 ноября, он призван создать условия для развития и реализации способностей участников. В 2022 году проект включает конкурсную и неконкурсную программы.

Принять участие смогут студенты вузов, учащиеся 11 классов и студенты выпускных курсов среднего профессионального образования. Также в проекте смогут участвовать конкурсанты «Большой перемены», которые из-за коронавируса не смогли присутствовать в финале в 2021 году.

Основной целью проекта является формирование сообщества студентов с высоким уровнем надпрофессиональных компетенций, готовых активно участвовать в развитии российских вузов и изменении студенческой среды.

Также проект призван выявить вузы, способствующие всестороннему развитию студентов и формированию у них активной жизненной позиции. Проведение проекта способствует созданию условий для продуктивного диалога между студентами и преподавателями, а также поднятию интереса к решению задач, стоящих перед страной.

Конкурсный блок включает в себя три трека: «Определяю», «Создаю», «Делаю». Лидеры лучших проектов получат денежную премию. В 2021 году в проекте приняли участие более 568 тысяч студентов из 84 субъектов Российской Федерации.