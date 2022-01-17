Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» завершится в сентябре 2022 года

Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» стартовал в декабре 2021 года. Его проводит АНО «Россия — страна возможностей», сообщила пресс-служба вице-губернатора Московской области.

Конкурс будет проходить в пять этапов. В нем может принимать участие команда из пяти специалистов одного муниципалитета в составе руководителя или замруководителя муниципального органа управления образованием, руководителя структурного подразделения, образовательных организаций.

Для участия в конкурсе каждому участнику команды необходимо до 28 февраля 2022 года пройти электронную регистрацию на официальном сайте конкурса.

В рамках второго этапа пройдут дистанционные тестирования по направлениям «Функциональная грамотность», «Общие знания», «Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной системы образования». Он продлится с 5 по 15 марта 2022.

Третий этап конкурса будет представлять из себя дистанционную образовательную программу, которая будет проходить в период с 15 марта по 15 апреля 2022 года. 60 команд, получивших по итогам тестирования наиболее высокие значения рейтинга по условным зонам «Запад» и «Восток» и прошедших в полуфиналы, пригласят для прохождения программы повышения квалификации.

На четвертом этапе проведут два полуфинала конкурса. Они пройдут в форме проблемно-аналитической деловой игры «Муниципальная система образования: десять лет».

Для участников полуфиналов предусмотрено посещение Госдумы и Совета Федерации РФ, Минпросвещения России, Общественной палаты и других организаций.

Финал конкурса пройдет в Санкт-Петербурге в форме очных конкурсных испытаний в сентябре 2022 года.